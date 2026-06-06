イスラエルのネタニヤフ首相はレバノンとの停戦についてヒズボラが合意に反対しているため成立していないとの見解を示しました。【映像】レバノン・ティールの様子イスラエルメディアによりますとネタニヤフ首相はレバノンとの停戦について4日夕方の安全保障閣僚会議で「現時点では合意は成立していない。ヒズボラが反対しているためだ」と述べました。イスラエルとレバノンは3日、アメリカの仲介で停戦を履行することで合意