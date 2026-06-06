ロシアのプーチン大統領が、ウクライナのゼレンスキー大統領から出された直接会談の提案について、応じない姿勢を明確に示しました。【映像】ウクライナ軍の攻撃を受けた学生寮（実際の様子）サンクトペテルブルクの国際会議でゼレンスキー大統領からの公開書簡について聞かれたプーチン大統領は、提案された直接会談を「やる意味が分からない」と一蹴しました。また「先月21日に私との会談を呼びかけながら、翌日には学生寮