混戦を抜け出して首位に立ち、次戦では大きなリードで連勝。ジャンプアップまでの道のりで、“アサシン”が確かな実力を示した。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージD卓が6月5日に行われ、HIRO柴田（EARTH JETS・連盟）が2連勝で首位通過を決めた。2位通過は招待選手として今大会初出場の石原真人（麻将連合）。【映像】HIRO柴田、とどめの親跳満第1試合は東家から石原、魚谷侑未（連