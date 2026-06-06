プロ雀士の早川林香（34）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」の渋川難波（40）の女性問題を謝罪した。渋川は5日に自身のXで近日中に収監しに自身が起こした不適切な行動の事実が含まれる報道があることを明かし、当面の間活動自粛することを発表。「この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、