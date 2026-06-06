日本経済がバブル期からバブル崩壊、長期のデフレ時代と続いたこの約40年、テレビにおける経済ニュース（番組）は、テレビニュースの中でのポジションが移り変わると同時に、伝え方も随分と変化した。11年にわたってTBS(BS)の経済番組のキャスターを務めた播摩卓士氏（冒頭の写真右）が、記者やキャスターとして携わった「経済ニュースの40年の変遷」を振り返る。【写真を見る】テレビ「経済ニュース」の現在地〜キャスター11年の