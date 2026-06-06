お守りを握る元レースクイーン美女と、手を組んで願う人気モデルポーカー女子。勝負の行方は、まさに“お祈り対決”となった。【映像】ポーカー美女“お祈り対決”の劇的結末美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。すみれ、山瀬まゆが敗退し、残り4人となった予選テーブルDの後半で、谷口と阿久津が明暗を分ける大勝負に臨んだ