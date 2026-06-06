「ドジャース−エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で、４日のダイヤモンドバックス戦で一塁手と激突し負傷交代したマックス・マンシー内野手が、６日のゲームでスタメン復帰することを明言した。「彼は大丈夫。鼻に少し打撲があるが、全体的にちょっとした痛みがある程度で本人はいい感じだと言っている。明日にはプレーできる準備が整うと言っていた」と語り、幸いにも鼻の打