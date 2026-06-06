実写映画『おそ松さん』の第2弾、『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』がいよいよスクリーンに登場する。クランクイン！ではSnow Manからバトンを受け継いで“クズでニートの6つ子”を演じるAぇ！ group、関西ジュニアの西村拓哉にインタビューを実施。「前作超えを目指します！」と声をそろえた彼らが、撮影を通じて感じたグループの武器や、これからの夢について語り合った。【写真】Aぇ！ group＆西村拓哉、ソロ撮り下ろし＆