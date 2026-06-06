【ローソン】で今賑わいを見せているのは、老舗茶舗ブランド【森半】とコラボした抹茶スイーツの数々。どれにしようか迷ってしまうほど種類豊富で、気になるスイーツをいくつか買って、食べ比べを楽しむのもおすすめです。今回はそんな「新作コラボスイーツ」の中から、イチオシをピックアップ。抹茶のほろ苦さや爽やかな香りを堪能できるスイーツは、要チェックです！ 2種類のクリームをサ