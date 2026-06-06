ファミレスで、周囲との距離感や対応にちょっぴり悩んでしまうことはありませんか。今回は、筆者が友人とファミレスに行った際、見ず知らずのママさんとの間に起きた衝撃の出来事をみなさんとご共有します。 「うちの子が欲しがるからデザートは頼まないでください！」の一言にビックリ 先日、私は友人とファミレスで食事をしました。私たちは久しぶりの再会で楽しみにしていたほか、季節限定のパフェを食べるのも一週