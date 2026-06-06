日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が６日に放送され、同局のアナウンサー同士が火花を散らす場面があった。番組内スポーツコーナーでまもなく開幕するサッカーＷ杯北中米大会を特集。ここで同コーナー担当の辻岡義堂アナは「田辺アナが来週から現地で日本代表を取材するということですが、私が代わりにいきましょうか？」と発言した。これに土曜ＭＣを務め、新潟明訓高時代には