◆プロボクシング▽５６・２キロ契約１０回戦ルイス・ネリ―ジョンリエル・カシメロ（６日、愛知県国際展示場）５日の前日計量で契約体重（５６・２キロ）を１・４キロ超過した元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝が６日、当日計量に臨み、契約体重より４・３キロ重い６０・５キロだった。当日計量で契約体重の１０ポンド（約４・５キロ）超過となる６０・７８キロを超えた場合には罰金が科されることとなっ