俳優のジョン・トラボルタが、亡き妻ケリー・プレストンさんと息子ジェットさんの死後、どのように悲しみを乗り越えたかを明かした。トラボルタは2009年に16歳の息子を、2020年には乳がんで闘病していた妻を失っている。初の長編監督作「プロペラ・ワンウェイ・ナイト・コーチ」を2人に捧げたジョンが、「彼らこそがこの映画の源」と伊紙に語った。 【写真】在りし日のジョン・トラボルタとケリー・プレスト