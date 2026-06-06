2025年のNHK連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインを務めるなど、テレビ、映画で活躍中の今田美桜(29)が14日、2カ月ぶりに自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開した。 【写真】かわいさ全開！ョル姿がキュートです 「いろいろです」とつづり、黒で統一されたオフショルダーのパンツスタイルや、コート着て海風に髪をなびかしたり、楽しそうに食事をするショットなどを添えた。 フォロワ&#