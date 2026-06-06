フランス・パリで開催された2026―27年秋冬パリ・コレクション。ランウェーを歩くモデルの中に、ひときわ異彩を放つ人物がいた。俳優の羽賀研二である。かつて“稀代のプレーボーイ”として世間を騒がせた男は、還暦を迎えた今もなお、話題の中心に立ち続けている。 その羽賀が次に現れたのは、北海道夕張市だった。開催中のゆうばり国際ファンタスティック映画祭2026関連イベント。そこで羽賀は出演映画