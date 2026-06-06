J2新潟は6日にホームでプレーオフラウンド第2戦となる札幌との7・8位決定戦に臨む。5日は新潟・聖籠町のアルビレッジで最終調整した。DF早川史哉（32）は昨季までの主将で盟友であるMF堀米悠斗（31）との対決を制し、今季最終戦を勝利で締めて8月開幕のJ2リーグに弾みをつける。長年チームを支えてくれた盟友との初対決にもなる札幌戦。ただ、今季最終戦でもあり、思いは一つだ。早川は「勝利をしっかりと手にして、ホームでサ