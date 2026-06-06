【SUMMER GAME FEST 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S//PC用レース「CLUTCH」が発表された。 「CLUTCH」はフランスのリヴィエラを舞台とした作品で、公式のジャンルはオープンワールド・アクションドライビングゲームとされている。今回公開された映像で