【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5//Xbox Series X|S/Steam用新作タイトル「CROSS FIRE」が発表された。 本作は、ストーリーを重視したシングルプレイ向けの新作シューター。トレーラーが公開され、美麗なグラフィックスで描かれる緊張感