【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、Panache Digital Gamesによる新作タイトル「1666 AMSTERDAM」が発表された。 公開されたトレーラーでは独特な世界観で描かれるカットシーンなどがお披露目。プロローグがSteamおよびEPIC GAMES STOREにて無料ダウンロード可能となることも案内