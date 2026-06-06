日中戦争から太平洋戦争という先の大戦下の時代。当時の東京横浜電鉄（現・東急電鉄）は、横浜市中区にあった東横線の終点・桜木町駅（2004〔平成16〕年1月廃止）から線路を延伸させて、800m離れた湘南電気鉄道（現・京急電鉄）の日ノ出町駅とを結ぶ「連絡線構想」を企て、鉄道敷設免許を出願した。この計画は、神奈川県庁や横浜市なども巻き込み、調査・検討などに7年の歳月を費やしたものの、時局下での資材調達は相当困難として