【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、アクションゲーム「マイティー カップヘッド アドベンチャー」が発表された。 本作は、カナダのインディーゲームデベロッパー・Studio MDHRによる「Cuphead」の新作タイトル。8ビット風グラフィックスで描かれる横スクロールアクシ