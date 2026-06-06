シリーズ「MRに乗って」。 国鉄の松浦線を継承して誕生した松浦鉄道に乗って向かうのは、県の北西部「平戸市」です。 列車旅の醍醐味といえば、車窓からの眺め。 （寺田美穂アナウンサー） 「すごい見晴らしです」 江迎川を渡る “第一江迎川橋梁”。 1939年、国鉄時代に完成し、今もなお現役の橋梁です。 勾配とカーブが同時にある橋は、全国的にとても珍しいそうです。