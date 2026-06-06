年金は、生きている限り受け取れるお金です。年金受給を間近に控えた60歳の方の中には「少しでも多くもらえれば、老後の暮らしの支えになるのに……」「多くもらう方法はないものか？」と思っている方は多いのではないでしょうか。今回は、そんな方のために、60歳からでもできる年金を多くもらう方法を3つご紹介します。◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴方法1：国民年金に任意加入する老齢基礎年金は