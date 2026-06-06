元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは6月5日、自身のInstagramを更新。おいしそうな手料理を公開しました。【動画】木下優樹菜の手作り弁当「食べたーーーーい」木下さんは「ここらのシーズンは食中毒に1番気をつけていきたいとこなので朝時間がない時＋暑いからさっぱり食べたい＋食べる時間があまりない娘たちと彼にメニューを考えていかなきゃ」とつづり、1本の動画を投稿。「弁当総集編」と題し、さまざまな