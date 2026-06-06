サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は５日（日本時間６日）、メキシコのモンテレイで合宿３日目の練習を行った。先月のアイスランド戦を最後に代表から離脱したＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー）がこの日から再合流。小雨が降り、雷雨も鳴っていた練習前のボール回しでは笑顔も見られた。山本昌邦技術委員長は「（メンター）の南野選手とは状況が違う」と、サポートプレーヤーとし