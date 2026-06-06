五輪、世界バレーに並ぶバレーボール世界3大大会の一つ『ネーションズリーグ』で2大会ぶりの表彰台を目指す日本は、ウクライナにセットカウント3ー1（25ー20、16ー25、25ー16、25ー20）で勝利し、開幕2連勝を飾った。試合後のキャプテン石川真佑（26）、初代表の栄絵里香（35）らのコメント。【写真を見る】35歳で初代表の司令塔・栄絵里香「すごく緊張」も「エナジーを与えるような感じで」【試合後コメント】35歳で初代表・試合