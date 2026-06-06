「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）プレーボール直後のショックを振り払う快投で、役割を果たした。広島・玉村昇悟投手が７回２安打１失点の好投。「しっかり調整してきた。スコアラーの方がくれる情報と映像を照らし合わせながら、大間違いだけしないようにしたい」と意気込んでいたマウンドで躍動した。初回、先頭の中川に２ボールから投じた１４４キロを左中間席へ運ばれる先頭打者アーチを被弾。「先制