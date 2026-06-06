BTSが、ビルボード・ジャパン上半期決算「ホットアルバム」部門でトップとなった。5日に発表された上半期決算（集計期間：25年11月24日〜今年5月24日）チャートによると、BTSが3月20日に発表した5枚目フルアルバム「ARIRANG（アリラン）」で、総合アルバムランキングのホットアルバム部門で1位を獲得した。ARIRANGは、CD販売量とストリーミング部門で、それぞれ1位を記録。ダウンロード部門では2位にランクインした。タイトル曲「S