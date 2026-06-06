「オーナーチェンジ物件なら、買った直後から家賃収入が入る」と聞くと、不動産投資を始めやすいように感じるかもしれません。すでに入居者がいるため、空室期間を気にせず収入を得られる点は大きな魅力です。しかし、入居中の物件は室内を確認できないことが多く、購入後に修繕や入居者対応で悩む可能性もあります。 本記事では、オーナーチェンジ物件のメリットと注意点、購入前に確認したいポイ