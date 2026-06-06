【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、Innerslothによる「Among Us Story On Guard」が発表された。 本作は、宇宙人狼ゲーム「Among Us」を原作としたスタンドアロンのストーリーゲーム。トレーラーではクルーが謎解きをしていたり、コミカルなカットなどがお披露目とな