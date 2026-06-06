クォン・ウンビのバカンス中の様子が熱い反応を集めている。6月4日にインスタグラムを更新したクォン・ウンビ。【写真】ほぼ紐ウェアのクォン・ウンビ「2」という短いコメントとともに数枚の写真を投稿している。公開された写真には、バリのビーチやリゾートを背景に、ストリングスイムウェアを身にまとい、ゆったりとした時間を過ごすクォン・ウンビの姿が写っている。サンベッドに座ったり、海をバックにポーズをとったりと、バ