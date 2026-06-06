八木愛月、倉野尾成美、伊藤百花、佐藤綺星 AKB48の倉野尾成美（25） 佐藤綺星（21） 八木愛月（21） 伊藤百花（22）が５日、東京・AKB48 劇場で『AKB48 秋コンサート・コンセプト発表会』を開き、８月19日にリリースする68thシングルのタイトルおよび９月に開催する秋コンサートの詳細を発表した。発表会のプレゼンターを務めたのは、68th シングルで務める19 期生・伊藤百花。伊藤はスーツとメガネ姿で登場し「こ