俳優の松下奈緒が６日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。松下は「今日からですね新たな旅サラダファミリー、ご紹介します」と伝え、タレントで元日向坂４６の丹生明里を紹介した。丹生は「まさか旅…旅サラダファミリーの」と笑顔であいさつも言葉をかんでしまった。すかさずレギュラーでタレントの勝俣州和が「どうしました？今」と突