バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。共演の長嶋一茂を“ほめ殺し”する一幕があった。この日のトークで一茂が父・茂雄さんとの関係について「本当に嫌だった。父親と比較されるのが」と率直な思いを吐露すると、高嶋は「こんなバカみたいに明るいじゃん。楽しそうに生きててね。誰からもうらやましがられる存在だよ」と話した。「