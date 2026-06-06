◆米大リーグカージナルス―レッズ（５日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２８）が５日（日本時間６日）、本拠地・レッズ戦に「１番・左翼」でスタメンに名を連ねた。両足のかかとの手術で負傷者リスト（ＩＬ）入りし、開幕から出遅れていたが、待望の今季初出場となる。３日（日本時間４日）、リハビリ出場で３Ａメンフィスの一員として「１番・左翼」でフル出場し、