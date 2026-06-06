大自然にも都市にも調和し、確かな存在感を放つ特別なグリーン マツダ・ジンクグリーンメタリック｜Mazda Zinc Green Metallic マツダのグリーン系カラーはこれまでに約80色あり、歴代ロードスターにもさまざまなグリーンが採用され、多くのユーザーに選ばれてきた。こうした経緯を背景に、大自然の風景にも都市の景観にも美しく調和しながら、確かな存在感を放つタフ