俳優・賀来賢人と映画監督のデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第１弾長編映画、『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が公開中だ。“霊体の姉”を連れた霊媒師の愛里（穂志もえか）。彼女が調査にやってきたのは、“０時５分”に決まって霊が現れるという山奥の洋館だ。オーナーの禎子（木村多江）は霊の存在を信じているが、息子の群治（賀来賢人）は懐疑的で、この洋館には何も問題がないと思って