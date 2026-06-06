アメリカのトランプ大統領は5日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「決着をつける段階にある」と強調しました。トランプ大統領「我々は今、イランに関して非常に早く決着をつける段階に来ている。それは文書の形になるかもしれないし、非常に厳しい方法かもしれない。いずれにしても非常に強力なものになるだろう」トランプ大統領は5日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「決着をつける段階にある」との認識を示