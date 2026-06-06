「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）広島は１点を追う七回２死三塁、名原典彦外野手（２５）が右中間への適時三塁打を放って追い付き、相手の捕逸で一時は勝ち越した。ただ、勝利目前の九回に抑えの森浦が失点。２試合連続の延長戦に突入したが、引き分けに終わった。前日４日は４時間５１分、この日は４時間５分と２日間で約９時間に及ぶ死闘を演じた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は７回１失点の先発