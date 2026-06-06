「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）阪神が大勝で連敗を３で止め、甲子園での連敗も５でストップした。先発・高橋遥人投手は７回６安打１失点１０奪三振で開幕から無傷の７連勝。打線は五回に佐藤輝明内野手の右中間への２点適時二塁打で先制すると、六回に熊谷、立石の適時打で加点するなど計１０安打８得点。デイリースポーツ評論家の福原忍氏は六回無死一塁、打者伏見の場面で仕掛けたエンドランで一塁走者・高寺が遊撃