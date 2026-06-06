退職代行サービス「モームリ」利用者のあっせんを受けたとして、弁護士法違反（非弁提携）などに問われた弁護士法人「オーシャン」（東京都港区）代表（４５）に対し、東京地裁（岩見貴博裁判官）は５日、懲役１年６月、執行猶予３年（求刑・懲役１年６月）の判決を言い渡した。法人については、求刑通り罰金１５０万円とした。判決によると、代表は２０２３〜２５年、モームリの運営会社「アルバトロス」元社長（３７）（弁護