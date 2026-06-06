善意で引き受けた「花束係」が、なぜか一番気まずい立場に職場の人間関係には、ときどき説明のつかないモヤモヤが生まれます。特に、お金が絡む場面では、その違和感が急に輪郭を持ち始めることがあります。【漫画】みんなで贈るはずの花束代、なぜか自腹を切ることに（全編を読む）Sさん（50代）が戸惑ったのは、仕事仲間のお祝い会での出来事でした。発端は、「みんなで花束を贈ろう」という自然な流れでした。誰かがやらなけれ