NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月8日放送の第51話では、りん（見上愛）らが夕凪（村上穂乃佳）に関するある記事を見つける。 参考：『風、薫る』女郎の“生き地獄”を繊細に描く展開に明治期に“自由”を求めた者たちの闘い 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんが夕凪を救う手だてを模索した第50話。 第51