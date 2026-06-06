私はノドカ。夫ケイタと、2歳の息子ソウマと暮らしています。会社員として共働きをしながら家事や育児をして、バタバタした毎日を送っています。バイトに講義にサークルにと、自分のためだけに思いっきり時間を使えた学生時代が懐かしく思えます。さてある朝、いつものようにソウマを保育園へ送っていくと、大学時代の友人に似た人を見かけました。同じサークル数人で旅行するほど仲良しでしたが、彼女がサークルを辞めてからは会