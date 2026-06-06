仙台管区気象台発表 【画像】今後の東北・全国の天気 ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （６/６～７/５） ＜予報のポイント＞ ・気温は１週目は低く、２週目は高く、気温の変動が大きいでしょう。 ・東北太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けやすいため、向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。 ＜向こう１か月の天候＞ ・期間の前半は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が