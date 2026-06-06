＜メモリアル・トーナメント 2日目◇5日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）は、第2ラウンドが終了した。〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖23位から出た松山英樹は3バーディ・4ボギーの「73」と落としたが、トータル1オーバー19位タイに順位をやや上げた。4番、5番と連続バーディ発進。6番でボ