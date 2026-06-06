＜全米女子オープン2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが進行中。畑岡奈紗が前半で1つ落とし、首位と3打差のトータル2アンダー・15位タイで折り返した。渋野日向子に原英莉花…プロテスト同期がタレント揃い【写真】昨年の「AIG女子オープン」（全英）覇者・山下美夢有は前半を4バーディ・2ボギーでプレー。トータル1アンダーに浮上している。渋