【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、「FINAL FANTASY VII REVELATION（ファイナルファンタジーVII リベレーション）」の発売日が2027年春となることが発表された。 【SUMMER GAME FEST 2026: Official 4K60FPS Livestream, TODAY 5p ET/2p PT/11p CEST】