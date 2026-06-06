【SUMMER GAME FEST 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションRPG「The Blood of Dawnwalker」の新映像が公開された。 本作はRebel Wolvesが9月3日に発売するタイトルで、14世紀ヨーロッパを舞台に夜と昼の狭間を生きる吸血鬼の物語を描く。新たに公開された映像で