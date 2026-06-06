俳優の賀来賢人（36）が3日、俳優・仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。同じ歳で古くからの友人だという仲から、“駆け出し時代”の驚きのエピソードが明かされた。【動画】いま現在使っているバッグは？互いの「カバンの中身」を見せ合う賀来賢人＆仲里依紗動画では、軽快なやり取りを繰り広げながら、互いの「カバンの中身」を見せ合う企画を行った。この企画に至った経緯について、仲は「過去に現場何回か一